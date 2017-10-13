«Главное – доза!»: глава Минздрава поведала о пользе алкоголя

Глава Минздрава России Вероника Скворцова рассказала о пользе употребления спиртных напитков в небольших дозах. Министр отметила, что алкоголь – сложная тема для обсуждения.

«Микродозы… проводят профилактику развития атеросклероза. Неслучайно во Франции самый низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний», – сказала министр (цитата по РИА «Новости»), указав при этом дозу, которая «работает позитивно» – это «доза до 90 граммов чистого спирта в неделю». Об этом министр здравоохранения сообщила в ходе общения с пользователями одной из соцсетей.

Скворцова добавила, что 90-300 граммов в неделю – это доза «серой зоны», которая еще не приносит сильного вреда. Превышение этой дозы, по ее словам, несет опасность для организма. «Это не только алкогольные циррозы печени, это панкреатиты, артериальная гипертония, это инфаркты и так далее», – перечислила Скворцова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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