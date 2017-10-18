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Среда, 18 октября 2017, 12:26 мск

российское информационное агентство 18+

Здоровье

Ученые: Кровь беременных смертельно опасна для мужчин

Ученые: Кровь беременных смертельно опасна для мужчин

Переливание крови беременных женщин мужчинам оборачивается большим риском для мужчин, вплоть до смерти последних. К таким выводам пришли ученые из Нидерландов. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA.

«Мужчины, получившие кровь беременных женщин, имели статистически значимое увеличение смертности по сравнению с теми, кто получил кровь от других мужчин или женщин без истории беременности», – говорится в публикации. Ученые пришли к такому выводу по итогам исследования, проводившегося с 2005 по 2015 годы. В нем принимали участие более 30 тысяч пациентов.

Эксперты полагают, что организм мужчин реагирует весьма болезненно на антитела, выработанные женщиной во время беременности для защиты плода. У пациентов был зафиксирован острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).

Как отмечает «Лента.ру», ОРДС – угрожающее жизни воспалительное поражение легких, часто приводящее к смерти. При остром респираторном дистресс-синдроме пациенту необходима сложная терапия и искусственная вентиляция легких.

Амстердам, Иван Гридин

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