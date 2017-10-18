Ученые: Депрессия и головная боль имеют непосредственную связь

У людей, регулярно страдающих от головных болей, мигреней, много чаще возникают депрессивные и тревожные состояния, выяснили медики. Об этом пишет журнал Headache.

«Это открытие говорит нам о том, что лекарства, которые уменьшают частоту и силу головных болей, могут к тому же снизить вероятность развития депрессии и подавленного настроения у этих же пациентов», – заявил ученый Национального медицинского центра Тайваня Фу-Чи Ян.

Ян совместно с коллегами нашел необычную связь между мигренью, головными болями и депрессией. В ходе исследований он наблюдал за изменениями в состоянии здоровья около 600 пациентов, состоявших на учете в неврологическом отделении их клиники.

Ученые выяснили, что у людей, страдавших от депрессии, заметно чаще возникали хронические головные боли, как и у людей с тяжелыми формами мигрени. Это выражалось в том, что признаки развития депрессии были примерно в два раза ярче у людей с хронической мигренью, чем у пациентов из контрольной группы. Причем подобные различия наблюдались как среди пациентов с «аурой», так и без нее.

Как отмечает «Лента.ру», мигрень считается неврологическим заболеванием, характерным симптомом которого являются эпизодические или регулярные сильные приступы боли в одной половине головы. Причины возникновения боли могут быть самые разные – физическое перенапряжение, пища, погодные факторы, отсутствие сна. Как правило, женщины больше страдают мигренью, чем мужчины.

Стоит отметить, что боли в конкретной части головы могут свидетельствовать о наличии новообразования в головном мозге. Потому при характерных симптомах следует обращаться к врачу.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.10.17

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