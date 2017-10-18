Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 октября 2017, 19:31 мск

российское информационное агентство 18+

Здоровье

Ученые: Депрессия и головная боль имеют непосредственную связь

Ученые: Депрессия и головная боль имеют непосредственную связь

У людей, регулярно страдающих от головных болей, мигреней, много чаще возникают депрессивные и тревожные состояния, выяснили медики. Об этом пишет журнал Headache.

«Это открытие говорит нам о том, что лекарства, которые уменьшают частоту и силу головных болей, могут к тому же снизить вероятность развития депрессии и подавленного настроения у этих же пациентов», – заявил ученый Национального медицинского центра Тайваня Фу-Чи Ян.

Ян совместно с коллегами нашел необычную связь между мигренью, головными болями и депрессией. В ходе исследований он наблюдал за изменениями в состоянии здоровья около 600 пациентов, состоявших на учете в неврологическом отделении их клиники.

Ученые выяснили, что у людей, страдавших от депрессии, заметно чаще возникали хронические головные боли, как и у людей с тяжелыми формами мигрени. Это выражалось в том, что признаки развития депрессии были примерно в два раза ярче у людей с хронической мигренью, чем у пациентов из контрольной группы. Причем подобные различия наблюдались как среди пациентов с «аурой», так и без нее.

Как отмечает «Лента.ру», мигрень считается неврологическим заболеванием, характерным симптомом которого являются эпизодические или регулярные сильные приступы боли в одной половине головы. Причины возникновения боли могут быть самые разные – физическое перенапряжение, пища, погодные факторы, отсутствие сна. Как правило, женщины больше страдают мигренью, чем мужчины.

Стоит отметить, что боли в конкретной части головы могут свидетельствовать о наличии новообразования в головном мозге. Потому при характерных симптомах следует обращаться к врачу.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.10.17

«Ну, ждите»: в Сети появилась шокирующая запись разговора диспетчера «скорой» и друга Марьянова. / Россияне покупают нелегально через интернет лекарств на 75 млрд рублей. / Ученые: Кровь беременных смертельно опасна для мужчин.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Здоровье, все новости

Москва /

«Ну, ждите»: в Сети появилась шокирующая запись разговора диспетчера «скорой» и друга Марьянова

Экономика /

Россияне покупают нелегально через интернет лекарств на 75 млрд рублей

Ученые: Кровь беременных смертельно опасна для мужчин

Крым /

Гостиничный рейтинг: Крым дешевле – Кубань популярнее

Москва /

В Госдуме бьют тревогу: бесплатная медицина в России скоро исчезнет

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости