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NewDayNews.ru

Понедельник, 23 октября 2017, 14:59 мск

российское информационное агентство 18+

Здоровье

ФАС вскрыла картель поставщиков медицинских изделий в 11 регионах России

ФАС вскрыла картель поставщиков медицинских изделий в 11 регионах России

Федеральная антимонопольная службы возбудила дело о сговоре между организациями, которые занимаются поставкой медицинских изделий. Компании в 11 субъектах России заключили контрактов, не соответствующих антиконкурентной политике, на 1 млрд рублей.

«Участники закупок на поставку эндопротезов, имплантов для остеосинтеза, расходных материалов для травматологии и других медицинских изделий ООО «ЗетМед», ООО «ОМТ», ООО «Орнел» и индивидуальный предприниматель подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения на сумму около 1 млрд рублей», – сообщается на сайте ФАС.

По данным службы, в 2015-2017 годах с нарушениями были проведены 185 аукционов на территории 11 регионов России, торги завершились с минимальным снижением начальной цены контрактов. Ряд хозяйствующих субъектов признались в участии в картеле.

В общей сложности в сфере здравоохранения за последние два года ФАС выявила антиконкурентные соглашения в 82 регионах страны. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила более 18,5 млрд.

Примечательно, что в сговоре участвуют не только компании производители, дистрибьюторы и заказчики, признаки коррупции обнаружены и среди должностных лиц медицинских учреждений.

Москва, Зоя Осколкова

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