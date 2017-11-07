Из-за холодного лета жители России стали покупать больше лекарств

За прошедшие девять месяцев текущего года продажи лекарств в России выросли на 13,3% в денежном эквиваленте. При этом население готово раскошеливаться на препараты подороже – самые популярные медикаменты стоят от 150 до 500 рублей. Чаще всего граждане покупают лекарства от простуды и вирусов, по мнению экспертов, в этом виновата более холодная, чем обычно, погода.

В 2017 году жители России купили 3,3 млрд упаковок лекарств, что на 13,7% больше, чем в прошлом году, пишут «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство DSM Group. В общей сложности россияне потратили на медикаменты 487,6 млрд рублей, в 2016 году эта цифра была на 13,3% меньше – 430,2 млрд рублей.

Половина (47,7% от общего числа) купленных лекарств находится в ценовом диапазоне от 150 до 500 рублей. В прошлом году потребители отдавали предпочтение более дешевым препаратам – доля сегмента стоимостью от 50 до 150 рублей составляла 56%, в 2017 она сократилась до 15,9%. В то же время подросла доля тех, кто готов покупать лекарства дороже 500 рублей.

Игроки фармацевтического рынка заметили интересную тенденцию, которая объясняет рост натурального объема продаж, дело в том, что производители уменьшают количество медикаментозных единиц в упаковке. В результате одной пачки таблеток может не хватить на курс лечения.

Наибольшей популярностью пользуются медикаменты, используемые для лечения ОРВИ и ОРЗ. По мнению экспертов, это говорит о том, что в нынешнем году люди чаще болеют простудными заболеваниями, чем в прошлом. По всей видимости, виновата в этом более холодная, чем обычно, погода.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.11.17

Экипаж лунного проекта SIRIUS запрут на 17 дней в «корабле». / Забьют всех свиней: в Чебаркульском районе введен режим ЧС. / На Южном Урале зафиксирована вспышка АЧС. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»