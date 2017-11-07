Использование цветной стеклянной и эмалированной посуды грозит отравлением

Использование эмалированных и стеклянных стаканов, а также иной раскрашенной посуды может привести к отравлению из-за содержания в красителях потенциально опасных доз свинца и кадмия. К такому выводу пришли ученые из Университета Плимута, сообщает портал EurekAlert.

Исследователи провели 197 тестов на 72 образцах посуды (как новой, так и бывшей в употреблении), используемой для хранения и употребления жидкостей. Речь идет о стаканах, бокалах для вина и пива, а также о стеклянных банках. В результате свинец обнаружился в 139 образцах (порой его концентрация превышала предельно допустимый уровень более чем в 1000 раз), кадмий – в 134.

«Наличие опасных элементов в красках и глазури для украшения стеклянной посуды имеет очевидные последствия как для здоровья человека, так и для окружающей среды. Поэтому для нас обнаруженные высокие уровни свинца и кадмия стали настоящим сюрпризом. Существуют серьезные риски для здоровья, возникающие при проглатывании такого количества вредных веществ в течение длительного периода. Это проблема, в отношении которой международная индустрия посуды должна принять меры в срочном порядке», – подчеркнул автор исследования доктор Эндрю Тернер.

Пока же очевидный совет ученых заключается в том, чтобы пользоваться посудой с наименьшим количеством краски на ней, отмечает «РГ».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.11.17

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