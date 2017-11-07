Роспотребнадзор: россияне все чаще отказываются от прививок

В России наблюдается все больше случаев отказа от иммунизации. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В различных странах Европы, к сожалению, сегодня высокий уровень заболевания корью и дифтерией, чего нам удается избежать», – заявила Попова, однако добавила, что не делать прививки сегодня стало модно. «К сожалению, такая тенденция есть, и интернет-сообщество очень интенсивно ее продвигает», – сказала глава Роспотребнадзора.

Попова сообщила, что на сегодняшний день количество отказов от прививок в России не превышает 5% от общего числа прививающихся в декретированных возрастах.

При этом в тех странах, где наблюдается отказ от иммунизации, фиксируется рост заболевших. По словам главы ведомства, вспышки заболевания корью отмечаются в Румынии, Испании и Италии, то же самое касается дифтерии. «Это тоже риски по завозу миграции – межграничное перемещение граждан достаточно интенсивное, поэтому риски здесь есть», – заключила Попова.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.11.17

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