Онкологи нашли способ уберечься от рака

Американское общество клинической онкологии подтвердило наличие связи между употреблением спиртного и развитием раковых опухолей различных органов. При этом риск заболеть раком есть не только у завзятых алкоголиков, но и у тех, кто выпивает от случая к случаю.

Специалисты проанализировали результаты исследований в области онкологических заболеваний за последние несколько лет. Так в 2010 году ученые установили, что употребление большого количества пива ускоряет развитие рака кишечника. Позже была доказана связь алкоголя и рака груди. Кроме того, исследователи пришли к выводу, что сочетание спиртных напитков и табака усугубляет губительное действие курения, передает РИА «Новости».

По словам директора общества онкологов БрюсаДжонсона, люди не считают, что алкоголь повышает риск развития рака в далеком будущем, но они заблуждаются. 13 грамм спирта в день повышают вероятность возникновения опухоли на 5-17%, 100 грамм увеличивают риск развития цирроза печени в два раза, а рака пищевода – в пять раз.

Примечательно, что переход к трезвому образу жизни резко снижает вероятность развития раковых опухолей. Отказ от спиртного увеличивает шансы прожить долгую жизнь без онкологических заболеваний.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 09.11.17

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