Истина в вине! Ученые нашли действенный способ омоложения

Ученые Эксетерского университета обнаружили новой способ омоложения стареющих клеток, которые являются одним из факторов развития возрастных заболеваний. Статья опубликована на портале Science Daily. Исследования проводились под руководством профессора кафедры молекулярной генетики Лорны Харрис. Ученые испытали действие растительного фенола ресвератрола и его аналогов на старые клетки соединительной ткани человека – фибробласты.

С возрастом в организме накапливаются клетки, которые, оставаясь живыми, перестают расти и выполнять свои функции, что делает ткани и органы подверженными заболеваниям. Исследователи определили, что ресвератрол (содержится темном шоколаде, красном вине и винограде, а также в ряде фруктов) стимулирует активность факторов сплайсинга – «созревания» матричной РНК. После использования ресвератрола стареющие клетки начинали омолаживаться – у них восстанавливался цикл деления и увеличивалась длина теломер.

«Это первый шаг в попытке добиться того, чтобы при нормальной протяженности жизни люди меньше болели. Результаты наших исследований показывают, что использование химических соединений может помочь восстановить функции стареющих клеток», – отметила профессор Харрис.

Как передает РИА «Новости», по мнению исследователей, открытие позволит людям стареть, реже заболевая возрастными и другими недугами. В частности, исследователи считают, терапия, основанная на использовании растительных фенолов, поможет предупреждать сердечные и раковые заболевания, болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Стоит отметить, что единой точки зрения на употребление алкоголя в ученых кругах нет. Как писал «Новый День», американское общество клинической онкологии подтвердило наличие связи между употреблением спиртного и развитием раковых опухолей различных органов. При этом риск заболеть раком есть не только у завзятых алкоголиков, но и у тех, кто выпивает от случая к случаю.

Специалисты проанализировали результаты исследований в области онкологических заболеваний за последние несколько лет. Так в 2010 году ученые установили, что употребление большого количества пива ускоряет развитие рака кишечника. Позже была доказана связь алкоголя и рака груди. Кроме того, исследователи пришли к выводу, что сочетание спиртных напитков и табака усугубляет губительное действие на организм.

По словам директора общества онкологов Брюса Джонсона, люди не считают, что алкоголь повышает риск развития рака в далеком будущем, но они заблуждаются. 13 граммов спирта в день повышают вероятность возникновения опухоли на 5-17%, 100 граммов увеличивают риск развития цирроза печени в два раза, а рака пищевода – в пять раз.

Примечательно, что переход к трезвому образу жизни резко снижает вероятность развития раковых опухолей. Отказ от спиртного увеличивает шансы прожить долгую жизнь без онкологических заболеваний.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 09.11.17

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