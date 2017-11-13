В России четверть детей с диабетом не хотят брать в школы

Российские школы и детские сады не готовы принимать детей, больных диабетом. В образовательных учреждениях нет персонала, который мог бы помочь такому ребенку в критической ситуации, школьные меню не рассчитаны на больных учащихся, а уколы инсулина им приходится делать в туалете.

В настоящее время в стране 30 тысяч несовершеннолетних больны сахарным диабетом первого типа, с каждым годом их число растет, пишут «Известия». По результатам опроса, проведенного Советом при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, 84% родителей детей с этим заболеванием говорят, что школы не могут обеспечить специальное питание, ученики приносят еду и дома.

82% опрошенных сообщили, что в учебных заведениях нет персонала, который мог бы распознать ухудшения состояния ребенка с диабетом и оказать первую помощь.

26% родителей и вовсе заявляют о том, что руководство школ и детских садов отказывает в приеме на обучение таких детей и советует обратиться в другие образовательные учреждения.

В школах не предусмотрено помещение, в котором больные ученики могли бы сделать инъекцию инсулина. В итоге дети ставят себе укол в туалете или в школьном коридоре после звонка, когда все расходятся по классам. В медицинский кабинет ребятишек, как правило, не пускают.

Несмотря на то, что заболеваемость сахарным диабетом среди несовершеннолетних в стране растет, в Минобрнауки разработка профильных программ по теме инклюзивного образования таких детей намечена только на 2018-2020 годы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.11.17

Крымчане не спешат прививаться от гриппа. / Эпидемия ОРВИ в Свердловской области пошла на спад. / От гриппа привились 43% россиян. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»