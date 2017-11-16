Ученые нашли еще одну причину вреда соли для организма

Международная группа исследователей, в состав которой вошли ученые из Германии, США и Бельгии выяснили, что чрезмерное употребление поваренной соли может навредить микрофлоре кишечника млекопитающих, что влечет за собой развитие различных заболеваний. Статья об исследовании опубликован на сайте журнала Nature.

Ученые поставили эксперимент на мышах. Его результаты были неутешительными. Лабораторным животным давали корм с высоким содержанием хлорида натрия. Исследователи выяснили, что в результате такой диеты в их кишечниках уменьшилось количество бактерий Lactobacillus murinus. Это повышает риск развития у животных аутоиммунного энцефаломиелита и гипертензии.

Наряду с этим ученые провели пилотное исследование на людях. Оказалось, что в организмах участников эксперимента, употреблявших соль в больших количествах, число полезных лактобактерий также снижалось, а также число клеток Т-хелперов 17 типа значительно возросло, что сулит развитие гипертензии.

Ученые сделали вывод, что со стремительным сокращением числа полезных бактерий в микрофлоре кишечника, которые продуцируют молочную кислоту, росла численность целого ряда патогенных бактерий и грибов. Это объясняется снижением кислотности в кишечнике, на фоне которой опасные микробы чувствуют себя превосходно.

Таким образом, научно доказано, что употребление соленой пищи приводит не только к ухудшению внешнего вида – проблемам кожи и излишней полноте, но и грозит более серьезными, даже смертельными заболеваниями.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.11.17

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