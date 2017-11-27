ВИЧ-инфицированным россиянам позволят усыновлять детей

Ведомство готовит необходимые изменения в законодательство, которые в правительстве планируют внести ко второму кварталу 2018 года.

Министерство здравоохранения РФ разрабатывает поправки, которые позволят ВИЧ-инфицированным гражданам усыновлять детей или брать их под опеку. Обновленное законодательство может вступить в силу уже во втором квартале 2018 года, пишет газета «Известия».

По данным издания, изменения предусмотрены Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 2020 года. Авторы документа предлагают изменить перечень заболеваний, при которых человек не может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, взять в приемную или патронатную семью. В подготовке поправок также задействованы Министерство образования и науки РФ, Минтруда и Роспотребнадзор.

По мнению директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, ограничивать желание людей с вирусом иммунодефицита быть родителями ограничивать не следует, так как опасности бытового заражения детей нет.

«Опасности, что они этих детей заразят или не смогут вырастить, нет. Важно, чтобы инфицированные приемные родители принимали терапию, только тогда они в целом ничем не будут отличаться от других и проживут столько же, сколько и здоровые. А бытового заражения ВИЧ зафиксировано не было», – считает он.

Сегодня в России более 900 тыс. человек живут с ВИЧ, что составляет 0,6% населения. Издание также напоминает, что проблеме ВИЧ регулярно уделяется внимание на государственном уровне. Так, на этой неделе пройдёт всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». В ее рамках запланированы многочисленные просветительские мероприятия. Количество новых случаев заражения продолжает увеличиваться, но темпы роста заболеваемости постепенно снижаются.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.11.17

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