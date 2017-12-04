Ученые: Раннее облысение и седина сулят серьезные проблемы со здоровьем

Облысение связано с опасными заболеваниями. Такие выводы сделали ученые. Результаты исследования озвучили в ходе конференции в Калькутте, сообщает Европейского общества кардиологов. Там также заявили, что раннее облысение и седина у мужчин моложе 40 лет могут говорить о предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям.

В исследованиях принимали участие 790 молодых людей с коронарной недостаточностью и 1270 здоровых людей. Ученые анализировали кардиограммы, показатели крови, а также волосяные покровы головы. Оказалось, что молодые мужчины с болезнями сердца лысеют чаще, чем представители контрольной группы – 49% и 27% соответственно. Но, как оказалось, что ранняя седина связана с куда большими рисками. В случае с преждевременной седины, а она была выявлена у половины участников исследования, риск сердечно-сосудистых заболеваний выше на 30%.

«Предполагаемой причиной существования такой взаимосвязи может быть природа биологического старения. То есть процессы старения у некоторых пациентов могут запускаться раньше и проходить быстрее. Это может отражаться на состоянии волос», – заявил один из авторов исследования Камал Шарма. Ученые советуют молодым мужчинам, подверженным облысению, уделять больше внимания своей сердечно-сосудистой системе, отказаться от вредных привычек, избегать стрессов.

Как напоминает «Лента.ру», в ноябре ученые из Швеции определили, что снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно одиноким людям, может наличие собаки в доме.

Москва, Иван Гридин

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