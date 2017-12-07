В России почти на 50% выросло число зараженных гепатитом А

За 2017 год заболеваемость острым гепатитом А в России выросла на 47,7%. Кроме того, россияне стали больше болеть брюшным тифом и энтеровирусными инфекциями (ЭВИ), об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, заболеваемость острым гепатитом А в январе-октябре текущего года составила 5,06 на 100 тысяч населения против 3,43 аналогичного периода прошлого года. Самые высокие показатели зафиксированы в Удмуртской Республике (16,02 на 100 тысяч населения при среднемноголетних показателях (СПМ) 5,29), Пермском крае (10,78 при СМП 5,97) и Пензенской области (10,72 при СМП 4,38).

Превышение среднероссийского показателя в 1,5 раза отмечены в Новгородской, Ивановской, Иркутской, Архангельской, Калужской, Новосибирской, Калининградской, Костромской, Самарской областях.

Вместе с тем, Роспотребнадзор выявил рост заболеваемости брюшным тифом, энтеровирусными инфекциями (ЭВИ), в том числе менингитом, корью, лихорадкой Ку, ветряной оспой и рядом других заболеваний.

При этом в России заметно снизилось число заболевших дизентерией, краснухой, коклюшем и сальмонеллезом.

Москва, Зоя Осколкова

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