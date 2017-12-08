Старость в 3D: найден рецепт от старческого слабоумия

Ученые Монреальского университета выяснили, что 3D видеоигры могут помочь людям старшего возраста сохранить ясность ума и предотвратить развитие болезней Альцгеймера и старческого слабоумия. Соответствующее исследование, как передает корреспондент РИА «Новый День», опубликовано в журнале PLOSOne.

Сообщается, что в исследовании принимали участие люди от 55 до 75 лет. Их разделили на 3 фокус группы: первая в течение полугода играла в видеоигру Super Mario в 3D (минимум – 30 минут пять дней в неделю), вторая – прошла серию уроков игры на электронном фортепиано, третья группа – бесконтактная – и не участвовала в активных экспериментах.

Как пояснили ученые, две последние группы были необходимы, чтобы определить «конкретное влияние видеоигр на когнитивные характеристики и серое вещество» в разных областях мозга.

Выяснилось, что видеоигры на 3D-платформе плодотворно влияли на память. Кроме этого, они способствовали увеличению серого вещества в гиппокампе – части мозга, которая отвечает за перевод кратковременной памяти в долговременную и формирование эмоций.

Как пояснили ученые, такой эффект достигается благодаря тому, что во время игры мозг участника создает «виртуальную картину мира» и это стимулирует развитие серого вещества.

Примечательно, что более ранние исследования показали, что у таксистов и архитекторов, которым во время работы также приходится визуализировать карту местности, чтобы лучше ориентироваться в городе или создавать будущие объекты, также было больше серого вещества в гиппокампе, чем у их ровесников, имеющих сходные биометрические показатели и образование.

«Количество серого вещества в гиппокампе является значительным биомаркером для многочисленных неврологических и психических расстройств, включая расстройства, которые особенно влияют на пожилых людей, таких как деменция (слабоумие) или болезнь Альцгеймера», – отметили ученые.

«3D-видеоигры задействуют гиппокамп для создании когнитивной карты или представления виртуальной среды, которую исследует мозг. Несколько исследований показывают, что стимуляция гиппокампа увеличивает как функциональную активность, так и серое вещество в этом регионе. Игры, подобные Super Mario 64, которые активируют гиппокамп, по-видимому, обладают потенциалом в этом отношении», – цитирует Daily Mail слова руководителя исследования, профессора Грегори Веста.

В результате наблюдений ученые сделали вывод, что обучение игры на музыкальных инструментах мало повлияло на систему гиппокапма – ткань в этой структуре сохранилась, но субъектного роста не зафиксировано, из-за «ограниченного компонента обучения пространственной памяти».

В то же время игра на музыкальных инструментах благотворна повлияла на мозжечок, отвечающий за координацию движений и регуляцию движений.

Третья группа не продемонстрировала никакого увеличения серого вещества в любой из выявленных областей.

Напомним, ранее нейрофизиологи из Рурского университета Бохума провели эксперимент, который показал, что геймеры способны лучше запоминать и анализировать информацию. Британским ученым из Кардиффского университета также удалось доказать, что увлечение видеоиграми не является аналогом «полноценной» наркотической или алкогольной зависимости.

Москва, Мария Вяткина

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