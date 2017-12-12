Роспотребнадзор предупредил о сальмонелле в детском питании

Французская компания Lactalis объявила об отзыве несколько партий детского питания, которое может быть заражено сальмонеллой, сообщает Роспотребнадзор. По данным ведомства, на сегодняшний день продукция производства Lactalis на территорию России не поступала. Территориальным органам Роспотребнадзора поручено усилить надзор в целях недопущения появления на рынке опасного детского питания.

По информации производителя, зараженными могут быть 7 тысяч тонн продукции, произведенной на заводе во Франции. В компании сейчас устанавливают, сколько детского питания из этого объема отправлено на продажу. Первые партии уже отзываются из Китая, Пакистана, Великобритании и Судана.

В Роспотребнадзоре обращают внимание на то, что продукция Lactalis также продается под брендами Milumel et Picot и Carrefour.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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