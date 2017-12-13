Ученый объяснил, почему мужчины «умирают» при температуре 37,3

Мужчины испытывают гораздо более серьезные симптомы респираторных заболеваний, нежели женщины. Такое заявление сделал профессор семейной медицины Кайл Сью из Мемориального университета Ньюфаундленда (Канада). Результаты исследования опубликованы в журнале The BMJ.

Исследователь изучил множество научных трудов, посвященных тому, как мужчины и женщины переносят респираторные инфекции. Он выяснил, что представители мужского пола обладают более слабым иммунным ответом на заболевания подробного рода. «Мужчины могут не преувеличивать симптомы, а просто иметь более слабую иммунную реакцию на респираторные вирусы, что приводит к более высокому уровню заболеваемости и смертности, нежели у женщин», – заявил Сью. Поэтому у мужчин грипп и простуда чаще сопровождаются осложнениями, которые могут привести к госпитализации или даже смерти.

Кроме того, ученый привел данные опроса. Из его итогов следует, что мужчинам требуется вдвое больше времени для восстановления после болезни. Различия Кайл Сью объяснил ролью гормонов: «женский» эстроген эффективнее снижает содержание вируса в клетках организма, тогда как «мужской» тестостерон, напротив, снижает реакцию иммунитета.

«Исследования вакцинации от гриппа показали, что женщины более восприимчивы к подобным вакцинам», – пишет ученый. Как передает РИАА «Новости», он также отметил, что у мужчин с более высоким уровнем тестостерона наблюдается более слабый иммунный ответ на вакцинацию.

Квебек, Иван Гридин

Квебек. Другие новости 13.12.17

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