В России каждый девятый имеет опасную для жизни мутацию генов

Исследователи медико-генетического центра Genotek проанализировали данные тестов полутора тысяч человек и пришли к выводу, что 11% россиян имеют мутацию, которая отвечает за развитие опасного наследственного заболевания.

На основании результатов генетических тестов, медики выяснили, что каждый сотый житель России имеет мутацию, которая может привести к развитию в зрелом возрасте болезни Альцгеймера или гемохроматозу. У каждого пятидесятого может развиться поликистоз почек, у каждого двадцатого – тромбофилия, передает RT.

«Хотя бы одну мутацию, ответственную за возникновение какого-либо угрожающего жизни наследственного заболевания, проявляющегося в зрелом возрасте, можно обнаружить у каждого девятого россиянина», – говорят генетики.

Ранее в центре Genotek сообщили, что почти каждый второй россиянин (44%) является носителем генетической мутации, передающейся по наследству. В этом случае опасность возникает, когда оба родители ребенка имеют одинаковые мутации. Тогда вероятность рождения ребенка с заболеванием составляет 25%, как и вероятность рождения здорового.

Чаще всего мутации связаны с такими болезнями как гемохроматоз, миотония, или болезнь Томсена, гомоцистинурия.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.12.17

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