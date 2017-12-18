Смартфоны наносят вред спящим людям

Оставленные рядом со спящим человеком смартфоны представляют опасность для его здоровья. Такие выводы содержатся в докладе департамента здравоохранения Калифорнии. Исследователи заявили, что появляется все больше доказательств, что электромагнитное излучение от гаджетов существенно повышает риск развития онкологических заболеваний и бесплодия, говорится на сайте ведомства.

Ученые заявили, что, хотя прямая связь между излучением от смартфона и различными заболеваниями не прослеживается четко, не предавать должного внимания данной теме не стоит, так как имеющихся данных достаточно, чтобы предостеречь пользователей, особенно детей, о потенциальном риске гаджетов. По словам экспертов, в случае, если смартфоны не используются, они должны находиться на расстоянии не менее одного метра от человека.

Исследователи также выяснили, что смартфоны способны навредить сну подростков, их психическому здоровью и способствовать нарушению концентрации внимания. Кроме того, опасность исходит от радиочастотного излучения устройств. Так, например, оно негативно влияет на качество спермы у мужчин, которые носят устройства в карманах брюк, пишет «Лента.ру». В связи с этим эксперты рекомендуют не оставлять смартфоны под подушкой или на прикроватной тумбочке на время сна.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 18.12.17

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