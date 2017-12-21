Москвич привез в паху сотни червей с индийского курорта

25-летний москвич привез из Гоа в своем мужском достоинстве сотни личинок тропического паразита. Несмотря на нестерпимый зуд, он не спешил обратиться к врачам. В кабинете тропической медицины и паразитарных заболеваний при инфекционной клинической больнице №1 пояснили, что житель столицы отдыхал на индийском курорте в компании любимой девушки.

Зуд в области половых органов и в нижней части живота стал тревожить москвича к концу отдыха. Он надеялся, что неприятные ощущения пройдут сами собой, но становилось только хуже, пишет МК. В районной поликлинике решили, что симптомы указывают на обычный дерматит, от которого и назначили лечение. Но оно не помогло. Потому несчастный обратился к специалистам по тропическим заболеваниям.

Те без долгой диагностики сделали вывод, что мужчина «подцепил» собачью анкилостому. Личинки этого паразита обитают в песке, куда попадают с фекалиями собак. Человек заражается при контакте с загрязненным песком. Не спасли москвича ни купальные шорты, ни пляжный коврик. Оказалось, что песок все-таки попал на подстилку, а мужчина провел немало времени, лежа на животе, опираясь на локти, чтобы было удобно смотреть на экран ноутбука.

При детальном рассмотрении медики разглядели сотни передвигающихся под кожей несчастного червей. Врачи назначили пациенту специфическое лечение.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.12.17

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