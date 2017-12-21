В молоке «Простоквашино» найдены антибиотики

Россельхознадзор обнаружил антибиотики в молоке торговой марки «Простоквашино» французской компании Danone, сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

Забракованное пастеризованное молоко 3,2% жирности произвел молочный комбинат «Волгоградский» АО «Данон Россия». В продукции выявлены остатки антибиотиков тетрациклиновой группы.

В надзорном ведомстве заявили, что продукцию волгоградского филиала компании поставят под усиленный лабораторный контроль при экспорте в зарубежные страны и в страны Евразийского экономического союза. Если антибиотики в молоке найдут повторно, то будут введены временные ограничения на поставки этой продукции за рубеж.

Чиновница также сообщила, что Россельхознадзор совместно с управлением ветеринарии администрации Волгоградской области расследует причины выпуска в оборот опасной пищевой продукции.

Вместе с тем, по ее словам, ведомство рассчитывает «на оперативные действия государственной ветеринарной службы Волгоградской области и Роспотребнадзора в части недопущения на российские прилавки небезопасной продукции указанного предприятия», сообщает надзорная служба.

Отметим, что Danone принадлежат 16 предприятий в России.

Ранее, в ноябре Россельхознадзор обнаружил антибиотики тетрациклиновой группы в сыре «Ламбер», произведенном алтайским «Рубцовским молочным заводом», который принадлежит «Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.12.17

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