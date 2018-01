Ученые заявили о серьезной опасности популярного обезболивающего

Популярное болеутоляющее и жаропонижающее средство – ибупрофен – способен привести к бесплодию у мужчин. К таким выводам пришли ученые Копенгагенского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает Science Alert.

В исследовании принимали принял участие 31 мужчина в возрасте от 18 до 35 лет. Их разделили на две группы. Первым испытуемым давали 600 мг ибупрофена (эквивалентно трем таблеткам) ежедневно в течение шести недель, вторая группа принимала плацебо.

Через две недели у мужчин первой группы зафиксировали увеличение выработки лютеинизирующего гормона, который влияет на синтез тестостерона, участвующего в сперматогенезе. Слишком большая концентрация этого гормона активирует компенсаторные механизмы и грозит снижением выработки тестостерона и, как следствие, бесплодием.

По данным ученых, их испытуемые принимали ибупрофен в умеренных дозах, поэтому негативные последствия были слабо выражены. Однако люди, которые используют болеутоляющее в больших количествах и на регулярной основе, например профессиональные спортсмены, должны быть осторожнее.

Копенгаген, Иван Гридин

