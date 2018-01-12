ФАС велела снизить цены на резко подорожавшее лекарство от рака

Федеральная антимонопольная служба России выписала предписание фармакологической компании «Новартис Фарма» снизить цены на онкологический препарат «Тайверб», ранее подорожавший на 35% – со 118 до 159 тысяч рублей за одну упаковку. Антимонопольщики признали повышение цены необоснованным, говорится в сообщении ведомства.

Дело против дочерней компании «Новартис» было возбуждено в апреле прошлого года по обращению правительства Москвы, являющегося покупателем лекарства. По итога расследования комиссия ФАС пришла к выводу, что фармкомпания установила монопольно высокую цену на препарат, и предписала устранить нарушение.

Глава Управления контроля социальной сферы и торговли антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев отметил, что лекарство не входит в список жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), поэтому цены на него не регулируются государством. Чиновник выразил надежду, что «фармсообщество примет во внимание решение ФАС и откажется от манипулирования ценами на лекарства, в том числе не входящими в перечень ЖНВЛП».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.01.18

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