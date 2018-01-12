российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 января 2018, 13:32 мск

Здоровье

ФАС велела снизить цены на резко подорожавшее лекарство от рака

Федеральная антимонопольная служба России выписала предписание фармакологической компании «Новартис Фарма» снизить цены на онкологический препарат «Тайверб», ранее подорожавший на 35% – со 118 до 159 тысяч рублей за одну упаковку. Антимонопольщики признали повышение цены необоснованным, говорится в сообщении ведомства.

Дело против дочерней компании «Новартис» было возбуждено в апреле прошлого года по обращению правительства Москвы, являющегося покупателем лекарства. По итога расследования комиссия ФАС пришла к выводу, что фармкомпания установила монопольно высокую цену на препарат, и предписала устранить нарушение.

Глава Управления контроля социальной сферы и торговли антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев отметил, что лекарство не входит в список жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), поэтому цены на него не регулируются государством. Чиновник выразил надежду, что «фармсообщество примет во внимание решение ФАС и откажется от манипулирования ценами на лекарства, в том числе не входящими в перечень ЖНВЛП».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.01.18

Как на пачках сигарет: на бутылках с алкоголем могут появиться «страшилки». / Из-за менингококковой инфекции ребенок скончался за сутки. Санврачи говорят о росте заболеваемости на Урале. / Наотмечались! Из кардиоцентра уволили врачей, устроивших застолье вместо приема пациентов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Москва, Центр России, Здоровье, Россия,

Новости партнеров