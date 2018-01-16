Ученые: Любители соленого обречены на слабоумие и болезни сердца

Злоупотребление пищевой солью (NaCl) ведет к развитию слабоумия и инфарктам. К таким выводам пришли американские ученые. Они пояснили, что соленая пища стимулирует размножение иммунных клеток, которые блокируют производство жизненно важной молекулы для здоровья мозга и сердца – окиси азота. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

«Полученные нами данные ярко демонстрируют то, какую важную роль кишечник играет в работе мозга. Нам удалось найти очередной пример того, как пища влияет на наше поведение и здоровье, и показать, как неправильные пищевые привычки негативно влияют на микрососуды мозга и способствуют развитию слабоумия», – пояснил Джузеппе Фарако (Giuseppe Faraco) из Корнеллского университета (США).

В последние годы многие медики и биологи начали обращать внимание на то, что употребление больших количеств соли заметно повышает вероятность развития болезней сердца и сосудов, а также деменции и других форм слабоумия у молодых и пожилых людей, принадлежащих к самым разным социальным слоям. Впрочем, ученые пока не выяснили механизм действия соли на мозг и органы кровообращения – это загадка для ученых. Сложность вопроса заключается в том, что человек, как и другие всеядные и травоядные млекопитающие, не может отказаться от соли, так как содержащиеся в ней натрий и хлор жизненно необходимы для работы нервных клеток и органов пищеварения.

У мышей, получавших «лошадиное» количество соли (в 8-16 раз больше нормы), через несколько недель произошли значительные изменения в организме. В частности, приток крови к их мозгу резко снизился, давление повысилось, а в их поведении ученые зафиксировали первые признаки ухудшения реакции и остроты памяти. При этом биологи не нашли никаких следов воспалений и прочих нарушений в работе кровеносной системы мозга, которые обычно приводят к подобным последствиям.

Оказалось, что повышенное содержание соли в пище приводит к снижению выработки важной сигнальной молекулы, моноокиси азота (NO). Она управляет разнообразными процессами в организме, в том числе расширением и сужением сосудов и старением. Понижение концентрации NO в организме вызывает негативные эффекты. Их можно ликвидировать двумя путями – уменьшить количество соли в пище или добавляя в нее аргинин, аминокислоту, из молекул которой клетки тела производят моноокись азота, передает РИА «Новости».

Вашингтон, Иван Гридин

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