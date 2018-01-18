Медведев утвердил план развития конкуренции в здравоохранении

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому утверждается «дорожная карта» развития конкуренции в здравоохранении. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

План предусматривает совершенствование регулирования регистрации лекарств и биологически активных добавок, ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, закупок, а также законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности и развития конкуренции среди аптек.

«Подписанным распоряжением утвержден план мероприятий (дорожная карта) «Развитие конкуренции в здравоохранении». План направлен на развитие конкуренции на товарных рынках лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинских услуг и биологически активных добавок», – говорится в сопроводительной записке к документу.

«Дорожная карта» предусматривает совершенствование правового регулирования госрегистрации лекарств, ценообразования на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП), взаимозаменяемости препаратов, закупок лекарств для государственных и муниципальных нужд, а также законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности и развития конкуренции среди аптечных организаций.

Москва, Иван Гридин

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