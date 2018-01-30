Ученые нашли повышающий риск развития рака в 100 раз продукт

Продукты животного происхождения с высоким содержанием холестерина увеличивают риск развития агрессивных злокачественных опухолей, повышая скорость их роста в сотню раз. К таким неутешительным выводам пришли ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Итоги их исследования опубликованы в научном журнале Cell Stem Cell. Исследования проходили над генетически модифицированными мышами. У них был изменен ген, кодирующий фермент Lpcat3, который отвечает за контроль синтеза фосфолипидов, из которых состоит мембрана клеток. Его отключение увеличивает уровень холестерина, участвующего в ее формировании. Выяснилось, что повышение концентрации холестерина помогает росту и делению стволовых клеток в тканях кишечника.

Главной причиной развития рака являются дефектные стволовые клетки, которые начинают неконтролируемо делиться. Ученые выяснили, что холестерин способствует не только утолщению клеток толстого кишечника, он напрямую связан с быстрым увеличением опухолей в тех же тканях. Впрочем, ученые не берутся судить, влияет ли содержание холестерина на развитие иных форм рака.

Продукты, которые богаты насыщенными жирами, трансжирами и некоторыми углеводами, могут повышать уровень холестерина в организме. Для профилактики разных болезней специалисты рекомендуют снижать потребление красного мяса и молочных продуктов, напоминает «Звезда».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.01.18

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