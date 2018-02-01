Подсолнечное масло и рыбий жир оказались опасны для здоровья

Испанские ученые выявили негативное влияние длительного употребления подсолнечного масла и рыбьего жира. Оказалось, что эти продукты приводят к серьезным заболеваниям печени. Результаты исследования опубликовал Journal of Nutritional Biochemistry.

Специалисты Гранадского университета провели опыты на мышах. Грызунов кормили подсолнечным и оливковым маслом, а также рыбьим жиром. Со временем у животных появились симптомы неалкогольного стеатогепатита.

Оказалось, что употребление подсолнечного масла может вызывать фиброз и ультраструктурные изменения печени. Рыбий жир ускоряет окислительные процессы, которые обычно наблюдаются в пожилом возрасте. Кроме того, он повлиял на длину теломеров – концов хромосом. Как известно, укорочение теломеров вызывает старение клеток, их удлинение может привести к появлению злокачественных опухолей.

При этом у мышей, в рацион которых было включено оливковое масло, печень оказалась более здоровой.

Гранада, Служба информации РИА «Новый День»

Гранада. Другие новости 31.01.18

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