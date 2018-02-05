В России грядет реформа здравоохранения: часть расходов на ОМС передадут страховщикам

В правительстве обсуждают идею по передаче части ответственности за здравоохранение страховым компаниям. Участники дискуссии сошлись во мнении, что реформу нужно опробовать в нескольких пилотных регионах. После чего нововведение распространят по всей стране.

В настоящее время страховщики играют роль посредников между территориальным фондом ОМС (ТФ ОМС) и медицинскими учреждениями. Страховые компании ежемесячно получают деньги в ТФ ОМС, затем больница выставляет страховщику счет за оказанные гражданам услуги, если после оплаты счета деньги остаются, страховщик возвращает их в фонд, если средств не хватает, доплата берется опять же в ТФ ОМС.

По данным источников «Ведомостей», в эту схему предлагается внести изменения. В частности, региональные власти выделят в программе ОМС виды медицинской помощи, расходы на которые легче прогнозируются, страховщиков привлекут к формированию «разумных тарифов» на эти услуги.

Ожидается, что страховые компании будут направлять клиентов в более эффективные, по их мнению, клиники. При этом ответственность страховщиков возрастет: если стоимость услуг больницы превысит тариф, то страховщик заплатит разницу сам без обращения к региону. В том случае если расходы будут меньше выделенной суммы, то остаток страховщик оставит себе.

Тестовый запуск реформы позволит определить, что и сколько стоит в ОМС, чтобы затем конкретизировать, какие услуги государство будет оказывать по ОМС, какие – по добровольному медицинскому страхованию (ДМС), а также в партнерстве с государством, сочетая обе страховки. По словам собеседников издания, в ходе обсуждения рассматривалась возможность сокращения числа бесплатных услуг. Впрочем, о сокращении госгарантий речь пока не шла.

Москва, Служба безопасности РИА «Новый День»

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