Ученые вычислили продукты, провоцирующие агрессивный рак

Международная группа ученых выяснила, какая аминокислота провоцирует развитие рака, не поддающегося гормональной терапии. Оказалось, что опасными могут оказаться даже на первый взгляд полезные продукты. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Специалисты изучали мышей с опухолями молочной железы. Этот тип рака отличается своей агрессивностью, в частности, при нем злокачественные клетки не синтезируют соединения, на которые направлено действие лекарств противораковой терапии.

Больных грызунов посадили на диету, богатую аспарагином. Состояние животных очень быстро ухудшилось, так как этот фермент в первичных злокачественных клетках способствует образованию метастаз. Тогда количество аспарагина в рационе мышей уменьшили до минимума, наблюдался положительный эффект.

Аспарагин в больших количествах содержится в говядине, птице, рыбе, морепродуктах, картофеле, бобовых, сое, спарже, орехах, а также молочных продуктах. В овощах и фруктах количество этой аминокислоты незначительно. Ученые пришли к выводу – выбор диеты играет немаловажную роль при лечении раковых заболеваний. Аспарагина много в полезной пище, но иногда и полезные продукты необходимо исключить.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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