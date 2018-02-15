Ученые назвали жареную пищу причиной возникновения рака

Ученые из Франции и Бразилии пришли к выводу, что жареная пища и продукты, подвергшиеся длительной обработке, увеличивают риск заболевания раком.

Исследователи сделали такое заключение по итогам анализа пищевого поведения почти 105 тысяч взрослых людей в возрасте в среднем 43 года. Добровольцы заполняли анкеты, по которым специалисты оценивали количество 3300 различных продуктов питания, потребляемых в течение дня и ранжируемых по степени обработки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на MedicalXpress. Случаи онкологических заболеваний среди участников исследования регистрировали на основании личных историй болезни и сведений из национальных баз данных.

При этом ученые принимали во внимание ряд сторонних факторов развития рака, в том числе возраст, пол, уровень образования, семейный анамнез, курение и уровень физической активности.

Выяснилось, что увеличение доли сильно обработанных продуктов в рационе питания на 10% приводит к усилению риска развития злокачественных опухолей на 12%. Для рака молочной железы этот показатель составляет 23%.

Между тем исследование не выявило существенной связи между раком и употреблением таких продуктов, как консервированные овощи, сыры и хлеб, фрукты, овощи, бобовые, рис, макароны, яйца, а также мясо, рыба и молоко.

Ранее международная группа ученых выяснила, что активное потребление говядины, птицы, рыбы, морепродуктов, картофеля, бобовых, сои, спаржи, орехов, а также молочных продуктов провоцирует развитие агрессивного рака из-за содержащейся в них аминокислоты аспарагин, которая влияет на образование злокачественных опухолей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.02.18

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