Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях празднования Масленицы

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выпустила советы для граждан, как избежать опасных последствия для здоровья в период Масленицы. В первую очередь необходимо следить за гигиеной, а также не переедать и не увлекаться спиртными напитками.

При покупке готовых блинов специалисты Роспотребнадзора рекомендуют обращать внимание не внешний вид продукта. Блинчики должны быть одинакового размера, плотно свернуты, цветом от кремового до слегка коричневого.

Необходимо тщательно изучить упаковку, этикетка должна содержать следующие сведения: наименование продукции, состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения, информацию об изготовителе, данные о пищевой ценности, а также сведения о возможном содержании ГМО-компонентов.

В идеале в состав блинов без начинки входит мука, молоко и куриные яйца. Впрочем, изготовители могут добавить сухое молоко, яичный порошок или растительный белок. Наличие этих ингредиентов не запрещено.

Роспотребнадзор не рекомендует приобретать блинчики в местах несанкционированной торговли и с рук. Если вы решили поесть блинов во время масленичных гуляний, то следует обратить внимание на соблюдение правил гигиены продавцом. Про себя также не стоит забывать и перед употреблением пищи необходимо обработать руки гигиеническими салфетками.

Кроме того, ведомство напоминает о принципах рационального питания: не переедайте, не увлекайтесь алкогольными напитками, а также чередуйте жирные жареные блюда с овощами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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