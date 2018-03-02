Ученые рассказали о пользе шоколада и красного вина в борьбе с вирусами

Американские ученые выяснили, что фенольное соединение ресвератрол, содержащееся в винограде и какао, помогает клеткам организма бороться с опасными вирусами.

Исследователи Центров по контролю и профилактике заболеваний США провели эксперимент: они добавили ресвератрол в культуры человеческих клеток, зараженных вирусом коровьей оспы. Эта инфекция родственная опасному вирусу натуральной оспы, однако не является столь смертоносной, пишет «Лента.ру».

Выяснилось, что высокий уровень ресвератрола обладает противовирусным эффектом и препятствует распространению болезни на ранних стадиях заражения.

Кроме того, фенольное соединение эффективно в борьбе против вируса обезьяньей оспы, которая поражает в том числе и человека. От этой смертельно опасной болезни погибает каждый десятый заразившийся.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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