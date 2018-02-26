Ученые выявили еще одно полезное свойство красного вина

Американские ученые в ходе исследований выяснили, что красное вино помогает в предотвращении заболеваний ротовой полости. Отчет о проделанной научной работе опубликован на сайте Американского химического общества.

Исследователи пришли к выводу, что красное вино пагубно влияет на размножение вредоносных бактерий, из-за продуктов жизнедеятельности которых разрушается зубная эмаль, воспаляются десны, а также появляется неприятный запах. Полезным веществом в составе вина является полифенол. Эксперты допускают, что в будущем в продаже могут появиться зубные пасты, ополаскивали для рта и жевательные резинки с содержанием полифенола и/или с экстрактом красного вина. Впрочем, ученые отмечают, что в целом алкоголь вреден для зубов, так как имеет высокий уровень кислотности.

Как писал «Новый День», в прошлом году ученые из Дании доказали еще одно полезное свойство винного полифенола. Данное вещество благотворно влияет на уровень сахара в крови, особенно у женщин. При этом пиво сильно снижало вероятность развития диабета у мужчин, но мало влияло на женщин.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.02.18

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