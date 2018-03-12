Манипуляции статистикой: россияне стали реже умирать от болезней сердца и чаще от редких хворей

Жители России стали реже умирать от сердечно-сосудистых заболеваний, в то же время смертность от редких заболеваний и неустановленных причин резко возросла. Эксперты связывают тенденцию с желанием врачей выполнить майские указы. В результате основные причины смерти кодируют как «прочие». Таким образом, статистика соответствует тому руководящему указанию, которое сейчас важнее.

Манипуляции заметила научный сотрудник РАНХиГС Рамиля Хасанова, пишут «Ведомости». К 2018 году президент Владимир Путин поручил снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, туберкулеза, ДТП, а также младенческую. Действительно, люди стали реже умирать от указанных болезней, однако переживает необычный всплеск смертность от относительно редких причин – заболеваний нервной, эндокринной и мочеполовой систем, расстройств психических и поведения.

Подобная тенденция отметилась в регионах, так в Мордовии, Ивановской, Амурской, Нижегородской и Липецкой областях в 2016 году коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний оказался минимальным, а от прочих причин – максимальным.

В Росстате подтвердили, что показатель по смертности сердечно-сосудистых заболеваний снизился по всей стране. При этом в 1,7 раза выросло число смертей от болезней эндокринной, нервной и мочеполовой систем, а также от психических расстройств. Во всех регионах России, кроме Ингушетии, смертность от перечисленных факторов оказалась выше средней.

Эксперты признают, что манипуляции статистикой смертности существуют. Врачи кодируют некоторые сердечно-сосудистые заболевания как «прочие», а главной причиной смерти указывают другие болезни. Если человек умер от закупорки сосудов на фоне болезни эндокринной системы, можно зафиксировать смерть как от сердечно-сосудистого заболевания, так и от эндокринного, приводит пример директор Института экономики здравоохранения ­НИУ ВШЭ Лариса Попович, – в зависимости от того, какое руководящее указание сейчас важнее.

На основании статистики формируются целевые программы борьбы с болезнями. Установленное число смертей от разных заболеваний позволяет понять, сколько коек и врачей нужно клиникам, где и какие запустить программы профилактики, как организовать диспансеризацию или патронаж на дому.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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