Доказано российскими учеными: выспаться впрок можно!

Человек способен выспаться впрок. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов. «Проводились такие исследования, которые показали, что если людям давать возможность запастись сном, спать больше, например, в течение недели на два часа, а потом резко сократить у них время сна, например до трех часов, то все равно они будут демонстрировать неплохие показатели», – пояснил ученый.

По его словам, такой эффект действовал в пределах двух недель. Он также подчеркнул, что возможна и обратная ситуация: высыпаться на выходных после рабочей недели, передает РИА «Новости».

Исследователь также рассказал, что недостаток, как и переизбыток сна могут быть вредными. Что касается недосыпания, то наука дает совершенно определенный ответ: у тех, кто спит меньше семи часов, больше риск заболеть гипертонией, сахарным диабетом, столкнуться с проблемами с иммунитетом, и в целом показатель смертности у таких людей увеличивается. С переизбытком сна ситуация менее ясна, но некоторые исследования показывают, что слишком долгий сон также может быть связан с развитием заболеваний.

Полуэктов добавил, что для сохранения здоровья специалисты рекомендуют спать от семи до девяти часов в сутки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.03.18

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