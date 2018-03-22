Регулярное употребление фруктовых соков приближает смерть

Ученые Университета Эмори (США) пришли к выводу, что употребление напитков с высоким содержанием сахара, в том числе фруктовых соков, пагубно влияет на продолжительность жизни. Изначально в исследовании приняли участие 30183 человека, но в окончательную выборку вошли около 18 тыс. добровольцев. Люди, у которых был диагностирован диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы, не принимали участия в исследовании, которое продолжалось на протяжении шести лет. Благодарая такой выборке и числу участников исследования, не доверять выводам ученых весьма сложно.

Перед исследователями стояла задача подсчитать уровень потребления напитков и продуктов с высоким содержанием сахара, включая сладкие газированные напитки, соки, конфеты, сладкие завтраки и другие продукты с высоким содержанием сахаров.

В случае смерти добровольца в обязательном порядке выяснялась причина. Эксперты учитывали все возможные факторы, которые могли повлиять на продолжительность его жизни: заболевания, нарушения в деятельности органов и систем, уровень доходов, вредные привычки и физическая активность, пишет Dni.ru.

Обобщенные данные показали, что люди, употреблявшие ежедневно около литра сладких напитков, умирали от ишемической болезни сердца вдвое чаще по отношению к тем, кто употреблял менее 30 миллилитров. Примечательно, что иные сахаросодержащие продукты не увеличивали риск преждевременной смерти, пишет EurekAlert.

Вашингтон, Иван Гридин

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