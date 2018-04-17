Ученые оправдали кофе, но указали норму потребления бодрящего напитка

Австралийские ученые пришли к выводу, что употребление кофе не оказывает негативного влияния на работу сердца, а только улучшает состояние органа. Однако чтобы бодрящий напиток не нанес вреда, число выпиваемых в день чашек нужно ограничить.

Специалисты из Института Бейкера изучили результаты нескольких исследований, в которых выявлялась связь между кофеином и предсердными и желудочковыми нарушениями сердечного ритма. Выяснилось, что употребление кофе снижает риск фибрилляции, говорится в статье на сайте EurekAlert!.

Ученые указывают, что кофе хорошо стимулирует нервную систему, а также блокирует действие аденозина, который способствует фибрилляции предсердий. В то же время если напитка выпивать слишком много (9-10 чашек в день), то возникает высокий риск аритмий.

Медики рекомендуют тщательно следить за дозой кофеина, она не должна превышать 500 мг в сутки, что соответствует 2-3 чашечкам эспрессо.

Канберра, Служба информации РИА «Новый День»

Канберра. Другие новости 17.04.18

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