Ученые встали на защиту кофеманов

Американские ученые доказали, что кофе может быть частью здоровой диеты. При этом доза бодрящего напитка должна быть не менее шести чашечек в день. Именно такое количество помогает значительно снизить риск внезапной смерти.

Специалисты Национального института онкологии США провели исследование продолжительностью 10 лет, сообщается в журнале JAMA Internal Medicine. Участие в эксперименте приняли около полумиллиона человек, из них 78% пили кофе.

За десятилетие наблюдений 14,2 тысячи скончались по разным причинам. Исследователи заметили обратную связь между употреблением кофе и смертностью. У тех, кто выпивал 5-6 чашечек в день, риск преждевременной смерти снижался.

Стоит отметить, что и ранее медики указывали на полезные свойства кофе, однако в то же время они предупреждали об опасности употребления бодрящего напитка в больших дозах. К тому же есть среди ученых мнение, что кофе содержит компонент, который может провоцировать возникновение раковых опухолей.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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