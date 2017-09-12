Ученые сообщили, когда исчезнет кофе на Земле

Ученые из университета Вермонта (США) провели исследование о влиянии изменений климата и сопутствующих факторов на выращивание кофе. Специалисты пришли к неутешительному выводу: к 2050 году более 80% территорий, на которых находятся кофейные плантации, перестанут быть пригодными для выращивания этой культуры, сообщает runews24.ru со ссылкой на статью в журнале PNAS.

В настоящее время кофе произрастает в прохладных горных районах тропических зон Африки, Азии и Южной Америки. Изменения климата приведут к уменьшению количества осадков и увеличению температуры в большей части этих территорий, что приведет к быстрому сокращению площадей, пригодных для выращивания кофе.

Кроме того, отрицательно повлияет на эту культуру сокращение численности пчел, опыляющих кофейные дерева.

Также опасность для кофейных плантаций представляют жуки-вредители Hypothenemus hampei, которые оказались способны «переваривать» кофеин и сейчас стремительно захватывают новые районы в Африке и Южной Америке.

После оценки всех вышеперечисленных факторы ученые сделали вывод, что площадь потенциальных территорий для выращивания кофе на планете к середине века уменьшится на 73-88%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.17

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