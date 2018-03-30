Весь кофе в Калифорнии пометят как «вызывающий рак»

Все кофейни, а также производителей и продавцов кофе на территории Калифорнии обязали снабдить продукцию специальной пометкой о риске возникновения онкологических заболеваний у потребителей.

Соответствующее решение принял местный суд, сообщает РИА «Новости». Исковое заявление в суд направили активисты. Сославшись на действующее законодательство штата о маркировке большого ряда веществ и химикатов, они потребовали предупреждать об опасности и потребителей кофе. В список попал и акриламид, образующийся в кофе во время жарки зерен.

Представители кофейной индустрии пытались доказать в суде, что содержание канцерогена в любимом многими напитке ничтожно и не представляет угрозы для здоровья, но тщетно.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 30.03.18

«Чернобыль» в Подмосковье: «сероводородный» Волоколамск в респираторах ждет режима ЧС. / СК начал проверку по факту гибели женщины в челябинском роддоме. / Химическая атака в Волоколамске: зафиксирован новый гигантский выброс свалочного газа. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»