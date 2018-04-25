От гнойных ран до гонореи, менингита и рака. Обнаружены новые алкогольные угрозы

Ученые выявили новые угрозы для здоровья, которые несет употребление алкоголя. Исследователи Нью-Йоркского университета выяснили, возлияния повышают риск возникновения болезней десен, развития некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Microbiome.

В исследовании принимали участие 1044 добровольца в возрасте 55-78 лет. Медики изучили образцы микрофлоры ротовой полости добровольцев, сравнив показатели 270 непьющих, 614 умеренно пьющих и 160 постоянно пьющих алкоголь.

Выяснилось, что у людей, употребляющих спиртное, были обнаружены изменения микрофлоры и увеличение роста числа таких бактерий, как Bacteroidales, Actinomyces и Neisseria. Отмечается, что Bacteroidales вызывают воспаления, гнойные раны и способствуют развитию злокачественных опухолей. Actinomyces могут стать причиной актиномикоза и эндокардита, а Neisseria содержит в себе возбудителей гонореи и менингита.

Кроме того выяснилось, что алкоголь снижает количество необходимых организму лактобацилл, что в конечном итоге может привести к развитию рака полости рта и органов пищеварения. Как передает РИА «Новости», в ходе дальнейших исследований ученые намерены выяснить, за счет чего алкоголь вызывает изменения в микрофлоре рта, и установить, помогает ли отказ от спиртного восстановить нанесенный ущерб.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.04.18

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