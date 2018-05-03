Ученые назвали сроки создания панацеи от рака и старения

Создание неуязвимых к вирусам, раку, старению, радиации и замерзанию клеток возможно уже через десять лет, заявили ведущие генетики из Genome Project. Утверждения ученых основаны на опыте над клеткой бактерии кишечной палочки, над геномом которой было проделано 321 изменение. После этого клетка стала невосприимчивой к вирусам.

Впрочем, генетики признают, что перепрограммировать геном растения или млекопитающего куда сложнее. «Перепрограммирование каждого белка в человеческом гене, например, потребует 400 тысяч изменений», – рассказал профессор Гарвардской медицинской школы Джорд Черч в интервью порталу Stat.

По его словам, из двадцати тысяч человеческих генов необходимо удалить лишние кодоны (единицы генетического кода). При этом исследователи уверены, что желаемых результатов можно добиться уже через десять лет. Генетики считают, что сумеют запрограммировать человеческие гены так, чтобы люди стали невосприимчивы к радиации, старению и холоду, а риск развития рака был сведен к минимуму.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.05.18

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