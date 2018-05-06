Ученые обнаружили неожиданный вред фастфуда

Равнодушные к фруктам, часто употребляющие фастфуд женщины подвержены повышенному риску развития бесплодия. К такому выводу пришли ученые из Аделаидского университета в Австралии. Статья о проделанной ими работе опубликована в журнале Human Reproduction, пишет MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 5598 пар из Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Ирландии. Женщины заполнили опросники пищевого поведения, что позволило определить их рацион за месяц до предполагаемого зачатия. Ученые подсчитали, какой объем фруктов и зеленых листовых овощей, рыбы и фастфуда (бургеры, пицца, жареная курица, чипсы) было в их рационе. 94% участниц не проходили курса по лечению бесплодия до начала исследования. Из анализа были исключены те пары, в которых от бесплодия лечились мужчины.

468 пар (8%) не могли зачать ребенка более чем год и поэтому классифицировались как бесплодные. 39% женщин смогли забеременеть в течение месяца. Те, кто ел мало фруктов и овощей, риск бесплодия увеличивался с 8 до 12%. Употребление фастфуда более четырех раз в неделю повышало вероятность сбоя в работе репродуктивной системы до 16%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.05.18

Роспотребнадзор предупредил об аномальной жаре. / Минздрав: россияне продолжают стремительно жиреть. / Нижегородские врачи выписали девочку, а через два дня она умерла. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»