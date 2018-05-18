Новая угроза: мутагенный неизлечимый вирус уничтожит человечество

Британские ученые предупреждают новой угрозе для человечества – появление патогенных грибковых инфекций, устойчивых к традиционному лечению, в последние годы происходит с беспрецедентной скоростью. Согласно последним исследованиям, неуязвимый грибок-мутант может спровоцировать эпидемию, которая уничтожит людей, животных и растения, пишет научный журнал Science.

Ученые обращают внимание на то, что до последнего времени грибковым инфекциям, несмотря на их широкое распространение, уделялось значительно меньше внимания, нежели другим инфекционным заболеваниям. При этом смертность от такого рода заболеваний в мире в настоящее время превышает уровень смертности от малярии или рака молочной железы, и сравнима со смертностью от туберкулеза и ВИЧ. Кроме этого, грибковые инфекции крайне негативно влияют на растения и являются причиной потери около 20% урожая повсеместно.

Как полагают исследователи, быстрый демографический рост, а также глобализация негативно повлияли на развитие грибковых болезней, так как из-за необходимости увеличивать урожайность, люди начали активно использовать пестициды «непреднамеренно снижая собственную защиту растений».

«Параллельно число людей, которым грозит опасность грибковых инфекций, быстро растет с увеличением числа групп населения, которые особенно восприимчивы к грибку из-за возраста, медицинских вмешательств или ВИЧ-инфекции», – говорится в статье.

Ученые пояснили, что успехи в медицине при лечении рака и других серьезных болезней, делает пациентов, ослабленных недугом, более восприимчивыми к «вторичным атакам» грибка.

Как отмечается в статье, за последние 150 лет эффект противогрибковых средств, которые используются для лечения людей и растений, значительно снизился из-за быстрого развития устойчивости грибка к химическим веществам.

Ученые подчёркивают, что для защиты от инфекций, необходимо срочно начать разработки новых препаратов. «Чтобы избежать гибели, мы должны улучшить существующие химическими веществами, и развивать новые технологии борьбы с грибковыми инфекциями для альтернативного решения проблемы», – отмечается в исследовании.

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 18.05.18

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