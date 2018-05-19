Ночные «поседелки» в соцсетях ведут к серьезным болезням

Любители ночных «бдений» в социальных сетях серьезно рискуют своим здоровьем. Привычка так называемых «сов» поздно ложиться спасть может привести к нарушениям психики. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели специалисты из шотландского Университета Глазго.

Ученые проанализировали более 90 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет и выяснили, что поздний отход ко сну может спровоцировать рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера, пишет «Российская газета».

Как оказалось, каждый 25-й участник эксперимента укладывался спать за полночь, что, согласно анализу данных, повышает риск развития биполярного расстройства на 11%.

Кроме того, среди бодрствующих ночью шесть процентов людей демонстрировали склонность к депрессивным состояниям и часто ощущали себя одинокими.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.05.18

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