Ученые назвали вина, которые спасают от рака

Международная группа врачей-онкологов выяснила, что белое и красное вино по-разному влияют на развитие раковых клеток.

Медики из США, Канады, Италии и Австрии изучили состояние здоровья более 600 тысяч человек, употребляющих этот алкогольный напиток. Результаты исследования показали наличие связи между употреблением вина и риском возникновения онкологических заболеваний.

Врачи выяснили, что содержащиеся в красном вине антиканцерогенные вещества препятствуют появлению рака простаты, тогда как белое вино повышает риск возникновения этого заболевания, передает РЕН ТВ.

Исследователи при этом подчеркивают, что не нужно злоупотреблять алкогольным напитком, чтобы спастись от рака. Достаточно будет одного бокала в день.

Отметим, что более ранние исследования показали, что употребление других видов алкоголя увеличивает риск появления онкологии.

В феврале текущего года американские ученые по итогам исследований объявили, что красное вино помогает в предотвращении заболеваний ротовой полости. Они пришли к выводу, что красное вино пагубно влияет на размножение вредоносных бактерий, из-за продуктов жизнедеятельности которых разрушается зубная эмаль, воспаляются десны и появляется неприятный запах. Полезным веществом в составе вина является полифенол.

Как информировал «Новый День», в 2017 году ученые из Дании доказали еще одно полезное свойство винного полифенола. Это вещество благотворно влияет на уровень сахара в крови, особенно у женщин. При этом пиво сильно снижало вероятность развития диабета у мужчин, но мало влияло на женщин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.05.18

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