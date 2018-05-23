Эксперты подсчитали число душевнобольных в России

Каждый четвертый-пятый житель России страдает той или иной психопатологией, рассказали эксперты в ходе круглого стола в редакции «Известий». Так, по словам доктора медицинских наук, заведующего кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович заявил, что распространенность всей возможной психопатологии в нашей стране может колебаться от 20 до 25 процентов.

Наиболее редким заболеванием в стране является шизофрения, которой страдает примерно 1% населения, и это число «одинаково для всех времен и народов», в свою очередь отметил главврач психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева, главный психиатр Москвы Георгий Костюк. По его словам, большое распространение получили тревожно-депрессивные расстройства, которые граждане переносят «на ногах», не считая нужным обращаться к специалистам. По словам Костюка, к 2020 году в Москве вдвое увеличится число амбулаторных подразделений. «У нас был 21 диспансер, мы открываем 20», – уточнил он.

В конце 2017 года специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского подсчитали, что в России шизофрения диагностирована у 488,5 тысяч человек. Это на 1,1% меньше, чем в 2011 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.05.18

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