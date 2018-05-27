Минздрав против введения налога на бесплатные лекарства для больных

Минздрав РФ не собирается выносить на референдум вопрос о введении налога для обеспечения нуждающихся россиян бесплатными медикаментами, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее вероятность такого шага не исключила глава департамента лекарственного обеспечения Минздрава РФ Елена Максимкина.

В пресс-службе Минздрава опровергли планы проведения плебисцита, заявили, что «ни о каком референдуме речи не идет». В ведомстве назвали высказывание чиновницы ее частным мнением, не отражающим позицию ведомства, передает РИА «Новости».

Максимкина ранее на Петербургском международном экономическом форуме высказала мнение, что здоровые россияне должны нести солидарную ответственность за то, как обеспечены бесплатными лекарствами нуждающиеся граждане, и тем самым намекнула на необходимость введения налога для финансирования бесплатных медикаментов для больных. Она привела примеры из советских времен, когда граждане платили налог за бездетность, а также профсоюзный сбор, однако «путевками пользовались единицы». «Поэтому когда мы говорим об источниках, один из быстрых источников – это разговор с нашими гражданами», – цитирует чиновницу «Коммерсантъ». При этом Максимкина отметила, что у кабмина пока нет никаких планов по этому вопросу пока нет, а решение нужно обсуждать с обществом и принимать, возможно, путем референдума.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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