Ученые доказали бесполезность поливитаминов

Канадские ученые по результатам многолетних исследований доказали бесполезность популярных витаминных и минеральных добавок при профилактике самых распространенный болезней сердца и сосудов.

Исследование специалистов Университета Торонто опубликовал сайт ScienceDaily. Ученые проанализировали результаты испытаний поливитаминов, проведенных в период с 2012 по 2017 годы.

Выяснилось, что самые популярные добавки содержат витамины группы D, C и кальций. Эти элементы не оказывают заметного воздействия на состояние сердечно-сосудистой системы, а потому бесполезны при профилактике инсультов, болезней сердца и сосудов.

Тем, кто хочет снизить риск сердечных приступов, канадские ученые рекомендуют принимать добавки фолиевой кислоты и витаминов группы B. Самыми же полезными считаются необработанные растительные продукты, а именно, фрукты, овощи и орехи.

Торонто, Служба информации РИА «Новый День»

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