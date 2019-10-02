Вызывают рак: врач предупредила об опасности витаминов

Потребление витаминов и минералов без согласования с врачом может пагубно отразиться на здоровье. С таким предупреждением выступила терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Фатима Дзгоева.

По ее словам, бесконтрольное потребление витаминов может нанести вред организму и увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Так, избыточное потребление железа в определенном возрасте может вызвать болезни Альцгеймера и Паркинсона, отметила специалист в интервью RT. Дзгоева подчеркнула, что определять нехватку витаминов или гипервитаминоз должен врач после обследования.

Врач также обратила внимание на проблему биологически активных добавков (БАД), которые заполонили российский рынок. По ее словам, БАДы попадают на рынок, минуя исследования их эффективности и безопасности. «Это очень большая проблема», – констатировала Дзгоева.

Специалист отметила, что некоторые пациенты не слушают врачей и занимаются самолечением после того, «когда узнают, что их анализы расходятся с нормой». «Решают, условно говоря, добавить магния, хрома и цинка», – указала она, отметив, что человеческий организм «умеет приспосабливаться к внешним обстоятельствам», однако «после самолечения он может не справиться с наплывом непонятных веществ».

Ранее ученые из Университета Торонто заявили о бесполезности популярных витаминных и минеральных добавок при профилактике самых распространенный сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу они пришли по результатам многолетних исследований. Исследователи отметили, что самые популярные добавки содержат витамины группы D, C и кальций, однако эти элементы не оказывают заметного воздействия на состояние сердечно-сосудистой системы, а потому бесполезны при профилактике инсультов, инфарктов и других болезней сердца и сосудов.

Москва, служба информации РИА «Новый День, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.10.19

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